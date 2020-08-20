Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео лично уведомит Совет Безопасности ООН о решении США начать процесс возобновления действия санкций против Ирана. Об этом говорится в распространённом 19 августа сообщении Госдепартамента США.

«Госсекретарь Помпео с 20 по 21 августа отправится в Нью-Йорк, чтобы уведомить СБ ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана», — говорится в тесте внешнеполитического ведомства.

Также в нём отмечается, что через 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлен. В их числе — требование о приостановке Ираном всей деятельности, связанной с обогащением урана, и продление оружейного эмбарго.

Также Помпео планирует в ходе встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем «обсудить Иран и другие вопросы, вызывающие общее беспокойство».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о намерении США возобновить действие практически всех санкций ООН в отношении Ирана. По его словам, госсекретарю США Майку Помпео им поручено уведомить СБ ООН о том, что Соединённые Штаты намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции ООН против Ирана.

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