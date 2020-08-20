Бамако, , 06:56 — REGNUM Национальный комитет спасения народа (НКСН), который был образован военными, устроившими мятеж в Мали, обратился к гражданам с призывом прекратить погромы и вернуться к обычной жизни, сообщает портал Malijet.

Мятежники предупредили, что предпримут все меры для защиты «людей, имущества и рабочих мест». В НКСН также предложили чиновникам приступить к работе с 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа после госпереворота, совершенного в Мали военными, в стране приостановило работу посольство Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мали оппозиционеры пообещали сотрудничать с лидерами мятежа — AFP