Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) обвинила президента США Дональда Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла в противодействии решению самых острых проблем страны в экономике и здравоохранении. Об этом она заявила 19 августа на проходящем в дистанционном формате съезде Демократической партии США.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

По мнению Пелоси, США оказались в ситуации «самой тяжёлой катастрофы в области здравоохранения и экономики за всю нашу историю», когда «более пяти миллионов американцев были заражены коронавирусом и более 170 тысяч человек умерли». В этих условиях именно «президент Трамп и лидер республиканского большинства Митч Макконнелл встали на пути» разработанного демократами законопроекта, нацеленного на решение этих проблем и направленного в Сенат ещё три месяца назад.

«Вместо того чтобы искоренить вирус, они пытаются уничтожить Закон о доступном медицинском страховании», — заявила она, также обвинив Трампа в «неуважении» по отношению к правам американцев и системе здравоохранения в целом.

«Мы изберём Джозефа Байдена, чьё сердце полно любви к Америке, на пост президента и избавим страну от бессердечного пренебрежения, проявляемого Трампом ко всему тому доброму, что есть в Америке», — заявила Пелоси, завершая своё выступление на съезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что эпидемия коронавируса стала «величайшей катастрофой в истории страны», и обвинила республиканцев в нежелании помогать населению.

Читайте также: Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ

Читайте ранее в этом сюжете: Пелоси заявила о «величайшей катастрофе» в истории США из-за коронавируса