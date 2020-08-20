Милуоки, США, , 06:23 — REGNUM Решение выдвинуть сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов принято на Национальном съезде Демпартии в Милуоки, сообщается на сайте мероприятия.

Отмечается, что выдвижение Харрис является первым случаем в истории государства, когда кандидатом на пост указанный пост становится чернокожая женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальным кандидатом в президенты от демократов на предстоящих в США выборах утвержден бывший вице-президент страны Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Билл Клинтон назвал Белый дом при Трампе эпицентром хаоса