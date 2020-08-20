Пхеньян, , 05:14 — REGNUM Очередной съезд Трудовой партии Кореи пройдет в январе 2021 года, соответствующее решение принял пленум ЦК партии. Об этом 20 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как следует из сообщения, «достоинство и статус КНДР чрезвычайно повысились», в стране укрепилось единодушие народа и партии и сегодня она подходит к «большому революционному повороту».

При этом Северная Корея не смогла достигнуть всех поставленных целей из-за «неожиданных вызовов» и «жесткой внешней и внутренней ситуации», поэтому съеду предстоит дать на них ответ.

Кроме того, съезд определит новые пути построения социалистической державы, поможет выработать стратегии и тактики для «развития революции».

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