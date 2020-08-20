Вашингтон, , 04:30 — REGNUM США намерены не позволить Ирану получить российские средства ПВО. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео 19 августа заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, администрация США намерена уведомить Совет Безопасности ООН о решении начать процесс восстановления санкций ООН в отношении Ирана. В первую очередь это касается оружейного эмбарго.

«У иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и всё то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке», — сказал Помпео.

Он выразил уверенность в том, что когда все санкции в отношении Ирана будут восстановлены, «мир станет безопаснее».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 19 августа объявил о намерении США возобновить действие практически всех санкций ООН в отношении Ирана.

«Сегодня я даю указание госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что Соединённые Штаты намерены восстановить практически все санкции ООН против Ирана, ранее приостановленные», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.

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