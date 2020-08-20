Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Двухстороннее сотрудничество в сфере безопасности и экономики обсудили госсекретарь США Майкл Помпео и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

Кроме того, стороны затронули тему внутренней политики ближневосточной республики. Глава госдепа сообщил, что США готовы продолжать экономическое сотрудничество с Ираком, но при этом Помпео призвал Багдад к реформам в этом секторе.

Также руководитель госдепартамента отметил срочную необходимость в подписании бюджетного договора между руководством Ирака и правительством Иракского Курдистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа американские власти призвали Турцию соблюдать суверенитет Ирака после атак турецких военных по объектам на иракской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: США призвали соблюдать суверенитет Ирака в связи с действиями Турции