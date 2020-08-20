Москва, 20 августа 2020, 02:55 — REGNUM Власти Литвы демонстрируют курс на свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко через внесение его в санкционный список. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По словам сенатора, такой шаг против главы государства, с которым установлены дипломатические отношения, является беспрецедентным событием.
«Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно», — написал парламентарий.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Алексей Пушков написал, что в Белоруссии не состоялся «молниеносный майдан», и ситуация в республике и вокруг нее перешла в фазу затяжного противостояния.
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