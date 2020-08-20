Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о намерении США возобновить действие практически всех санкций ООН в отношении Ирана. Это заявление он сделал 19 августа в ходе пресс-конференции.

«Сегодня я даю указание госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что Соединённые Штаты намерены восстановить практически все санкции ООН против Ирана, ранее приостановленные», — сказал Трамп.

Ранее о намерении американского руководства добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана журналистам сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

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