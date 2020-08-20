Пхеньян, , 03:02 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) объявил, что новый пятилетний план экономического развития страны будет обнародован в январе 2021 года на восьмом съезде партии. Об этом 20 августа сообщает агентство ЦТАК.

«На пленуме постановили, что восьмой съезд ТПК состоится в январе следующего года. Уважаемый высший руководитель отметил, что на восьмом съезде будет предложен новый пятилетний план экономического развития государства», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, что на седьмом съезде ТПК, который проходил в мае 2016 года, Ким Чен Ын заявил о продолжении в КНДР объявленного в 2013 году курса, предусматривающего одновременное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания.

Позднее, в преддверии саммита с США весной 2018 года, КНДР объявила о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Также было заявлено о переходе страны к новой стратегии развития социалистической экономики, при которой упор делается на повышение уровня жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, новым главой правительства КНДР стал заместитель председателя ЦК ТПК Ким Док Хун. Бывший глава правительства Ким Чжэ Рён получил руководящую должность в руководстве ЦК ТПК.

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