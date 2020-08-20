Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Саудовская Аравия должна присоединиться к соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции.

По словам главы Белого дома, он рассчитывает на такой шаг саудовской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Израилем и ОАЭ было подписано 13 августа.

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