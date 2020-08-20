Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Соединённые Штаты просят соблюдать суверенитет Ирака в связи с ударами Турции по объектам этой страны, сказал 19 августа журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

«Мы уважаем суверенитет Ирака и ожидаем от других стран, чтобы они делали то же самое», — сказал он.

По словам чиновника, операция Анкары вызывала в Вашингтоне «обеспокоенность и интерес», а турецкие удары станут темой обсуждения во время встречи премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и его встречи с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в результате атаки беспилотника вооруженных сил Турции недалеко от города Эрбиль в Ираке погибли 15 человек, в том числе пятеро пограничников.

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