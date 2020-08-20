Приштина, , 01:49 — REGNUM Глава косовской партии Движение за самоопределение и бывший премьер-министр Косово Альбин Курти 19 августа выступил с требованием о расследовании обстоятельств помилования президентом Хашимом Тачи одного из свидетелей по делу об убийстве Астрита Дехари, отбывавшего срок за убийство двух человек, в том числе мальчика 13 лет.

На своей странице в социальной сети Facebook Курти призвал специальную парламентскую комиссию провести расследование данного случая в приоритетном порядке.

Астрит Дехари — активист Движения за самоопределение, убитый неизвестными. В Самоопределении обвиняют в его смерти Тачи.

Напомним, Специальный трибунал по Косово предъявил косовскому президенту обвинения в убийстве ста человек, военных преступлениях и устранении политических противников.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один бывший боец УЧК вызван для дачи показаний в Гаагу