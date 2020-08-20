Вашингтон, , 01:27 — REGNUM До окончания президентских выборов в США Китай не пойдёт на продолжение серьёзных переговоров по торговле с США. Об этом глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро 19 августа заявил журналистам.

По его словам, в настоящее время Коммунистическая партия Китая (КПК) «делает ставку на Джозефа Байдена», и для продолжения любых переговоров в будущем «они собираются ждать момента, когда пройдут выборы». Поэтому до выборов 3 ноября КПК будет продолжать вести информационную войну «чтобы поразить наши социальные сети, подталкивать СМИ, как это делает Демократическая партия, обвиняя эту администрацию в пандемии».

«Это вся их стратегия», — резюмировал Наварро.

Тем не менее первая фаза торговой сделки между США и Китаем работает на полную мощность.

«Китайская сторона покупает историческое количество сельскохозяйственной продукции, это всё к лучшему», — отметил Наварро.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни между США и Китаем пройдут консультации в видеоформате по итогам первой фазы китайско-американской торговой сделки. Предполагается, что со стороны Китая в них примет участием вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который затронет проблему притеснения американцами продукции компании Huawei.

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