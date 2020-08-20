Приштина, , 02:17 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 19 августа в эфире передачи Debat Plus на канале RTV Dukagjini заявил, что спикер парламента Косово и его соратница по партии Вьоса Османи пожалеет о том, что когда-то не поддержала кандидатуру Исы Мустафы на пост премьер-министра.

По словам Хоти, он продолжит сотрудничать с Османи, поскольку она занимает пост главы парламента.

Политик подчеркнул, что Османи не была исключена из Демократической лиги Косово, а лишь была смещена с руководящих постов.

Заявления Хоти относились к прошлому, но весьма актуальны в настоящем — ведь Османи была смещена с поста за выступления против прихода Хоти на пост премьер-министра в качестве ставленника президента Хашима Тачи. В настоящий момент Османи продолжает всесильно препятствовать успехам Хоти на новом посту.

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