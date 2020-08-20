Скопье, , 07:54 — REGNUM Глава вновь оставшейся в оппозиции второй по популярности партии в Македонии ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски 19 августа заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что коалиция Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и Демократического союза за интеграцию означает продолжение лжи, коррупции, преступлений и деградации государственных институтов.

Политик заявил, что новое правительство не станет проводить реформы, но принесет с собой рост и колебания цен.

Лидеры двух не попавших в правительство албанских партий «Альянс за албанцев» и «Альтернатива» Зиадин Селя и Африм Гаши в тот же день выступили с пресс-конференцией, в ходе которой заявили, что новое правительство нелегитимно и пробудет у власти недолго.

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