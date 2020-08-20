Бамако, , 01:03 — REGNUM Оппозиция в Мали пообещала сотрудничать с лидерами военного переворота по вопросу политического переходного процесса в стране, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции «Движение 5 июня» (M5-RFP).

Кроме того, представитель объединения сообщил о планах оппозиции провести «шествие в честь победы народа». Мероприятие состоится 21 августа в малийской столице Бамако.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа мятежники, осуществившие госпереворот в Мали, выпустили из тюрем страны представителей M5-RFP.

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