Тегеран, , 07:57 — REGNUM 19 августа начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Бакери заявил, что оборонная промышленность решительно поддерживает ВС страны для защиты независимости и территориальной целостности Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании по случаю Дня оборонной промышленности генерал-майор Бакери поздравил официальных лиц, экспертов и сотрудников оборонной промышленности страны, а также подчеркнул, что иранские специалисты в этом направлении содействуют развитию оборонного потенциала.

Заявив, что оборонная промышленность является важным фактором в обеспечении независимости и территориальной целостности Исламской Республики Иран и защите достижений, ценностей и идеалов исламской революции, генерал-майор Бакери подчеркнул: «Оборонная промышленность страны предприняла большие шаги к самообеспечению благодаря настойчивым постоянным усилиям национальных экспертных сил».

Высокопоставленный иранский генерал сообщил, что оборонная промышленность страны производит передовую современную военную продукцию, включая истребители, беспилотные летательные аппараты, баллистические и высокоточные ракеты, радары, спутники и подводные лодки.