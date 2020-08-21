Тегеран, , 08:02 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) организовала трехдневный семинар для оснащения иранских экспертов оперативными навыками, необходимыми для создания системы индексов сельскохозяйственного стресса (ASIS).

Разработанная FAO для оказания помощи странам в мониторинге сельскохозяйственной засухи и управлении ее риском, ASIS как часть глобальной системы информации и раннего предупреждения о продовольствии и сельском хозяйстве использует спутниковые данные для обнаружения районов, где сельскохозяйственные культуры могут пострадать от засухи, в результате чего помогает странам укрепить свои системы мониторинга сельскохозяйственной засухи и раннего предупреждения.

«ASIS может отслеживать конкретные районы посевов в течение всего цикла, обнаруживая стресс культур и прогнозируя засуху, что может привести к сокращению производства, на два месяца вперед», — сказал Оскар Рохас, являющийся сотрудником организации.