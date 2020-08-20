Тегеран, , 08:21 — REGNUM 19 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар в телефонном разговоре обсудили мирные переговоры, важность внутриафганского урегулирования без иностранного вмешательства, призвав поддерживать все достижения мирных переговоров за последние 18 лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министры иностранных дел Ирана и Афганистана рассмотрели двусторонние связи и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны также обменялись мнениями по вопросу завершения работы над всеобъемлющим ирано-афганским соглашением.

Ранее заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что намерения США в афганском мирном процессе вызывают сомнения. Арагчи подчеркнул, что мирный процесс в Афганистане должен решаться исключительно на основе диалога между афганцами.

«Мы считаем, что США не следует доверять и американское присутствие в регионе вызывает опасения и множество разногласий в регионе», — сказал он. «В отсутствие афганского правительства США официально провели переговоры с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) и заключили сделку о будущем Афганистана», — отметил Арагчи.