Тегеран, , 08:21 — REGNUM 19 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании поздравил нового министра иностранных дел Омана Сайида Бадра бин Хамада бин Хамуда Аль-Бусаиди со вступлением в должность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я поздравляю дорогого брата и друга г-на Сайида Бадра бин Хамада бин Хамуда Аль-Бусаиди с назначением на пост министра иностранных дел братского Султаната Оман», — написал Зариф в своём твиттере. Он также отметил: «Новый посол заручился доверием его предшественника Юсуфа бин Алави бин Абдуллы.

Министр иностранных дел Ирана также пожелал успехов и удачи оманскому министру на своём посту. Кроме того, Зариф пожелал здоровья бывшему министру иностранных дел Омана Юсуфу бин Алави бин Абдулле.