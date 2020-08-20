Москва, , 00:26 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика в 2019 году заработал больше всех в силовых структурах страны. Об этом свидетельствует его декларация о доходах.

Виталий Шулика Мвд.рф

Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн рублей.

Имущество Шулики за минувший год практически не изменилось, за исключением двух земельных участков, площадью примерно по 700 квадратных метров каждый — они были или объединены или разменяны на участок площадью 1500 квадратных метров.

Всего у силовика в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тыс. квадратных метра, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Напомним, что заместителем министра внутренних дел Шулика стал в 2017 году. В МВД он курирует государственные закупки и техническое оснащение ведомства.