Мехико, , 23:57 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает интерес у руководства Мексики, написал 19 августа мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард в Twitter.

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Об этом он сообщил и на встрече с российским послом в Мехико Виктором Коронелли, с которым обсуждалась проблема COVID-19.

По словам Эбрарда, он выразил заинтересованность Мехико в проведении третьей фазы испытаний «Спутника V» и заявил, что страна намерена «можно скорее получить эту вакцину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность проверить российскую вакцину на себе, когда будет доказана её эффективность.

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