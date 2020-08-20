Приштина, , 00:40 — REGNUM Мэр муниципалитета Дечан в Косово Башким Рамосай отказался выполнять указание премьер-министра Авдуллы Хоти о прекращении строительных работ неподалеку от сербского монастыря на участке трассы Дечан-Плав, соединяющей Косово и Черногорию.

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что трасса будет построена и если понадобится, то он будет достраивать ее лично.

Указание о прекращении строительства поступило от Хоти в воскресенье 16 августа, однако уже в понедельник Рамосай заявил, что работы будут продолжены.

В настоящий момент мэр Дечана ведет активные переговоры с премьер-министром и послами иностранных государств.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич потребовал от Косово немедленного прекращения строительных работ, угрожающих целостности сербских святынь, являющихся памятниками культурного наследия. Хоти пошел навстречу его требованию, однако столкнулся с сопротивлением мэра.

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