Донецк, , 23:11 — REGNUM Беспилотник украинской армии был замечен на линии разграничения в ДНР, сообщает 19 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Петр Данилов © ИА Красная Весна

Украинский летательный аппарат в ДНР замечен в 15:10 мск в районе села Водяное. Пуск дрона является нарушением режима дополнительных мер контроля перемирия, принятых 27 июля 2020 г. на заседании Контактной группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 августа ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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