Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в 2018 году высказывал идею обмена Пуэрто-Рико на Гренландию, сообщает 19 августа газета The Daily Beast со ссылкой на экс-сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

Пуэрто-Рико. Вид из космоса NASA

По его словам, такие разговоры он слышал от Трампа лично в августе 2018 года, когда в Пуэрто-Рико пытались восстановить разрушения, причиненные ураганом.

Насколько глубоко прорабатывался Белым домом такой вариант, Тейлор не рассказал.

Напомним, ранее Трамп предлагал выкупить у Дании часть Гренландии для усиления позиций США в Арктике.

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