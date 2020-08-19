Москва, , 22:03 — REGNUM Заявление литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса по поводу невъездных в Литву лиц демонстрирует вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии.

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Об этом написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова сегодня, 19 августа, в Facebook.

Комментируя заявление Линкявичюса, в котором сказано, что литовский МИД добивается внесения 32-х человек в список тех, кому будет запрещён въезд в Литву, российский дипломат указала на следующее.

В перечень лиц (их имена не приводятся — только имя президента Белоруссии Александра Лукашенко) «попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию».

Захарова «Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Линкявичюс объявил, что Лукашенко окажется, как причастный к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии — так заявляют в Вильнюсе, в числе 32-х человек, которым власти Литвы закроют въезд. Список подан на утверждение в литовское МВД.

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