Рамалла , 19 августа 2020, 21:45 — REGNUM Митинг против соглашения Израиля и ОАЭ о полном восстановлении отношений провели палестинцы, сообщает 19 августа Wafa.
Мероприятие состоялось сегодня, 19 августа, рядом с Рамаллой на Западном берегу Иордана в населённом пункте Турмус-Айя. Участники акции также выразили протест против намерения израильтян аннексировать территории Палестины.
Среди участников акции указаны палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе, представители ХАМАС и ФАТХ.
В своём выступлении палестинский премьер-министр также осудил так называемую сделку века, предложенную американцами как план ближневосточного урегулирования.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палестина и Иран осудили соглашение между Израилем и ОАЭ о полной нормализации отношений, которое арабская и израильская стороны заключили шесть дней назад.
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