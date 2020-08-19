Рамалла , , 21:45 — REGNUM Митинг против соглашения Израиля и ОАЭ о полном восстановлении отношений провели палестинцы, сообщает 19 августа Wafa.

Мероприятие состоялось сегодня, 19 августа, рядом с Рамаллой на Западном берегу Иордана в населённом пункте Турмус-Айя. Участники акции также выразили протест против намерения израильтян аннексировать территории Палестины.

Среди участников акции указаны палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе, представители ХАМАС и ФАТХ.

Штайе «Соглашение о нормализации между ОАЭ и Израилем представляет собой вопиющее нарушение арабской мирной инициативы и призвано узаконить израильскую оккупацию, побуждая Израиль к дальнейшему угнетению палестинцев, уничтожению их домов и захвату их земель».

В своём выступлении палестинский премьер-министр также осудил так называемую сделку века, предложенную американцами как план ближневосточного урегулирования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палестина и Иран осудили соглашение между Израилем и ОАЭ о полной нормализации отношений, которое арабская и израильская стороны заключили шесть дней назад.

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