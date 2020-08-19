Ярославль, , 21:38 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Кузьмин в 2019 году заработал больше, чем все его коллеги по муниципалитету и областной думе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларации депутатов.

Дмитрий Кузьмин City-yaroslavl.ru

Годовой доход Дмитрия Кузьмина в 2019 году составил 103 миллиона рублей, для сравнения самый богатый депутат Ярославской областной думы Тигран Казарян заработал 76 миллионов. Если сравнивать с 2018 годом, доход Кузьмина стал больше на 11,5 миллиона рублей. На втором месте по доходам в муниципалитете — депутат Роман Галагаев. Его годовой доход составляет 97,1 миллиона рублей, причем годом ранее у народного избранника было «всего» 60 миллионов.

Роман Галагаев (слева) и Константин Шлапак City-yaroslavl.ru

На третьем месте оказалась депутат муниципалитета Светлана Агашина, заработавшая в 2019 году 9,2 миллиона рублей. При этом в депутатской декларации обозначен еще и доход ее супруга — 12,6 миллиона. У Агашиной есть и иностранное владение — земельный участок и дом в Испании.

Алексей Таганов City-yaroslavl.ru

Самым бедным депутатом муниципалитета стал экс-председатель комиссии по социальной политике Алексей Таганов. Годовой доход видного единоросса в 2019 году составил только 147 тысяч 840 рублей. Получается по 12 тысяч 320 рублей в месяц, что ниже прожиточного минимума. Также в бедном списке депутаты Наталья Бобрякова (296 тысяч), Павел Зиборов (305 тысяч) и Марина Дьячевская (328 тысяч).

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов в 2019 году заработал чуть более 2 миллионов рублей, два его заместителя — Сергей Калинин и Александр Дегтярев— 7,6 и 1,4 миллиона рублей соответственно. Годовой доход председателей постоянных комиссий муниципалитета следующий — Олег Ненилин (2,5 миллиона), Константин Шлапак (9,1 миллиона), Игорь Бортников (8,1 миллиона), Сергей Смоленский (1,6 миллиона).

Илья Горохов City-yaroslavl.ru

Самой богатой супругой депутата стала жена Ильи Горохова. Супруга экс-хоккеиста в 2019 году заработала 29,2 миллиона рублей, при том, что у самого депутата доход составил 8,4 миллиона. Интересно, что год назад самой богатой депутатшей была жена Миши Халтяна с годовым доходом в 112 миллионов рублей. В этом году в депутатской декларации супруга у Халтяна вообще не значится.

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