Вильнюс, , 21:27 — REGNUM Запрет на въезд белорусского президента Александра Лукашенко в Литву инициировал литовский МИД, передаёт 19 августа LRT.

Александр Лукашенко President.gov.by

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По словам литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, его ведомство отправило соответствующий запрос в МВД страны. Кроме Лукашенко, в чёрный список предлагается внести ещё 31 человека.

Все эти люди, как заявляет Линкявичюс, являются участниками фальсификации минувших президентских выборов в Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва активно выступает против Лукашенко и не признаёт его победы на выборах. Кроме того, в Литве находится основной оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

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