Москва, , 21:12 — REGNUM Риторика президента Белоруссии Александра Лукашенко стала более пророссийской на фоне митингов. Об этом 19 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Хамелион Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Послушал выступления Лукашенко — всё правильно сейчас говорит. Возникает вопрос к белорусским элитам: уважаемые партнёры, стратегические союзники, что же вы тогда проводили политику многофакторности?» — спросил он.

Военный эксперт напомнил, что белорусские власти позволяли себе хамские высказывания в адрес представителей России. И не ясно, не будут ли они позволять себе такое в будущем.

«Я помню, какие хамские высказывания допускал спикер белорусского МИДа в адрес нашего посла — Михаила Бабича. Человека, который любил Белоруссию, который приехал укреплять наши партнёрские отношения, реально двигаться по пути создания союзного государства. И кончилось все это беспрецедентно хамскими высказываниями со стороны Белоруссии», — заявил Коротченко.

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