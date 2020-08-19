Бамако, , 21:01 — REGNUM Военные, которые отстранили от власти президента Мали и главу правительства, не причинили вреда жителям республики, а если кто-то пострадал, то не по их вине, сообщил 19 августа журналистам представитель организаторов мятежа Исмаэль Ваг.

Малийские силовики U.S. Air Force

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в результате беспорядков в Бамако, которые начались после захвата власти военными мятежниками, погибли четыре человека и ещё несколько пострадали.

Ваг добавил, что пришедшие к власти военные приняли «все меры безопасности для возвращения к нормальной жизни». Он призвал сограждан от имени своих начальников вернуться к работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный переворот в Мали произошёл накануне, 18 августа. Мятежники захватили президента и премьер-министра, а также нескольких высокопоставленных лиц Мали. В Бамако начались уличные беспорядки с погромами.

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