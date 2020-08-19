Киев, , 20:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский высказал свои соболезнования в связи со смертью выдающего ученого Бориса Патона, который скончался сегодня, 19 августа, на 102-м году жизни.

Зеленский отмечает, что нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб личности Патона и и масштаб той утраты, которую «сегодня понесла наша страна».

«Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность», — подчеркнул президент.

Экс-президент Петр Порошенко подчеркивает, что страна потеряла еще одного авторитета, «который до последнего дня выполнял свой долг перед Украиной и ее наукой», а ранее в принципе сформировал лицо украинской науки.

Отдельно он подчеркнул, что украинская наука «не раз демонстрировала высокие образцы патриотизма, была вместе с народом в его борьбе за независимость, в отражении российской агрессии».

Эксперты в своих комментариях больше обращают внимание на последствия для науки.

В частности, политолог Сергей Белашко подчеркивает, что сегодня еще и окончательно умерла украинская фундаментальная наука.

«Патон настолько долго (58 лет) руководил Академией наук, что многие молодые учёные и не знают, чем он знаменит… Теперь НАНУ ждут неизбежные реформы», — отмечает экономист Андрей Блинов.

ИА REGNUM напоминает, что 14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.