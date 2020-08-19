Москва, , 20:45 — REGNUM Постановление Верховной рады Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Участники переговоров обсудили ситуацию, связанную с постановлением Верховной рады о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

«Это постановление блокирует введение в действие решений, принятых Контактной группой. Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает Резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров нормандского формата», — заявил Грызлов.

По его словам, после обсуждения глава украинской делегации Леонид Кравчук взял на себя обязательство письменно обратиться к Верховной раде по поводу возможности приведения указанного постановления в соответствие с Минскими соглашениями, так же он заявил о готовности письменно подтвердить это обязательство и направить этот документ всем участникам переговоров.

ВерховнаяРадаУкраины назначила местныевыборы на 25 октября 2020 года.