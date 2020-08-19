Бамако, , 20:21 — REGNUM О назначении полковника Ассими Гоита лидером так называемого Национального комитета спасения Мали заявили устроившие госпереворот военные, сообщает 19 августа EFE.

Отмечается, что Гоита был в числе пяти военных, которые анонсировали утром 19 августа создание в стране Национального комитета спасения, выступая по республиканскому телевидению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате военного переворота в Мали власть перешла к военным, поскольку захваченный ими в плен президент страны Ибрагим Кейта объявил о своей отставке. Он по-прежнему находится в лагере мятежников.

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