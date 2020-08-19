Пекин, , 20:16 — REGNUM Экс-министр иностранных дел КНР Ян Цзечи, возглавляющий Комиссию ЦК КПК по международным делам, на ближайшей неделе посетит с визитами Сингапур и Южную Корею. Об этом 19 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Обменявшись мнениями с руководством сингапурского правительства по его инициативе, «патриарх» китайской дипломатии затем посетит южнокорейский Пусан, где проведет консультации с официальными лицами страны, в том числе с Со Хуном, руководителем Управления национальной безопасности пре президенте Республики Корея.

Наблюдатели связывают поездку Ян Цзечи с перспективами возможного возобновления межкорейского диалога по урегулированию и решению ядерной проблемы.