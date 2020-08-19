Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции против двух компаний из ОАЭ, 19 августа сообщает агентство Associated Press.

Согласно заявлению минфина США, санкции вводятся против Parthia Cargo и Delta Parts Supply FZC. Компании обвиняются в связях с иранской авиакомпанией Mahan Air.

Отдельные персональные санкции введены против Амина Махдави, проживающего в ОАЭ гражданина Ирана, который связан с Parthia Cargo.

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