Липецк, , 20:04 — REGNUM Депутаты Липецкого городского совета депутатов отчитались о доходах за 2019 год и недвижимости, находящей в собственности у них и их супругов. Как сообщает ИА REGNUM, самыми большими оказались доходы Анатолия Давыдова — они в тысячу раз превысили годовой заработок самого «бедного» депутата горсовета.

Председатель Липецкого городского совета депутатов Александр Афанасьев (ЕР) в 2019 году заработал 2 млн 850 тыс. 365,81 рубля, его супруга — 5,6 млн рублей. В собственности у спикера находятся три земельных участка, жилой дом, квартира, часть нежилого помещения, автомобиль «Волга», лодка Stingray 320AL, двигатель Suzuki DF 15, легковой прицеп и снегоболотоход.

Первый заместитель председателя Липецкого горсовета Федор Жигаров (ЕР) задекларировал 1 млн 855 тыс. 275 рублей, его супруга — 227 тыс. 187 рублей. Жигарову принадлежит земельный участок, жилой дом, гараж, автомобиль УАЗ-390 995 и моторная лодка.

Заместитель председателя горсовета Николай Двугрошев (ЕР) за год заработал 843 тыс. 879 рублей, его супруга — 456 тысяч. Депутат владеет квартирой и объектом незавершенного строительства, его жена — квартирой. Двугрошев занимает пост директора ООО «Новоказинский перерабатывающий комбинат».

Заместитель председателя горсовета Евдокия Бычкова («Справедливая Россия») в 2019 году заработала 11 млн 232 тыс. 311 рублей, её супруг — 230,6 тыс. рублей. Депутату принадлежат 18 земельных участков и часть ещё одного участка, шесть жилых домов, шесть нежилых зданий и помещений и автомобиль Kia. Её супруг владеет земельным участком и семью нежилыми помещениями. Бычкова является директором ООО «Колизей».

Самым богатым депутатом горсовета по итогам года стал Анатолий Давыдов (ЕР), который заработал 57 млн 464 тыс. 282,28 рубля. Доход его супруги составил 4 млн 899 тыс. 296 рублей. Давыдов занимает пост председателя совета директоров ООО «ОК «Штерн». Депутату принадлежат в полной и долевой собственности четыре земельных участка, три жилых дома, два объекта незавершенного строительства, два спальных корпуса, кирпичное здание, половина торгового центра, доли трех насосных станций, половина водопроводной сети, доля очистных сооружений, доли ливневой канализации, канализационных сетей, кабельных линий, распределительных пунктов, двух газопроводов и трансформаторной подстанции, грузовой тягач Scania P 340, моторное судно Slider 175, прицеп к легковому автомобилю, прицеп для перевозки водной техники, два снегохода и полуприцеп.

Меньше всех заработал депутат партии «Коммунисты России» Вадим Трофимов. Его годовой доход составил 51 тысячу рублей. Собственной недвижимости и машин у депутата нет, жилой дом и земельный участок находятся в пользовании. Трофимов работает заместителем генерального директора в ООО «ВИП Гламур».

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