Минск, , 19:54 — REGNUM Роман Головченко назначен премьер-министром Белоруссии, сообщает 19 августа БелТА.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал сегодня, 19 августа, соответствующий указ. Это решение должно быть одобрено Палатой представителей Национального собрания Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко подписал указ о составе нового правительства, в котором первым заместителем Головченко назван Николай Снопков, заместителями — Владимир Кухарев, Юрий Назаров, Игорь Петришенко и Александр Субботин.

Напомним, Головченко находится на посту премьер-министра Белоруссии с 4 июня 2020 г.

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