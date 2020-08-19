Москва, , 19:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 встретил и отогнал от границ РФ два самолёта-разведчика США над акваторией Чёрного моря, сообщает 19 августа Национальный центр управления обороной РФ.

СУ-27 на взлете Mil.ru

Над Чёрным морем российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены два воздушных объекта, идущих к границам России.

В воздух был поднят истребитель Су-27. Воздушные цели были опознаны как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После того как американские самолёты изменили курс и стали уходить от государственной границы Российской Федерации, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации самолетами США не допущено», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 августа над Балтикой российский истребитель Су-27 вынудил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США уйти от границ России.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский Су-27 отогнал самолет США от границы РФ над Балтийским морем