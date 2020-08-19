Дамаск, , 19:01 — REGNUM Россия и Сирия подписали соглашение о передаче дополнительных участков земли и акватории для расширения российской военной базы «Хмеймим», сообщает 19 августа официальный сайт правовой информации.

Пилот ВКС РФ в Сирии Mil.ru

Поясняется, что дополнительные площади, предоставленные России в сирийской провинции Латакия, будут использованы для «создания и размещения медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы».

В частности, Сирия передаёт российской стороне во временное безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельный участок площадью 8 га с расположенными на нём зданиями и морскую акваторию такой же площади.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Россией и Сирией о размещении российской авиационной группы было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года. Для этого Сирия предоставила аэродром «Хмеймим», а также необходимую дополнительную территорию.

С 30 сентября 2015 года в Сирии была начата российская военная операция против незаконных вооруженных формирований и террористических группировок.

К сентябрю 2019 года авиабаза «Хмеймим» стала способна принимать все типы самолетов, включая стратегические ракетоносцы.

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