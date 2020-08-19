Аддис-Абеба, , 19:01 — REGNUM Членство Мали в Африканском союзе приостановлено из-за военного мятежа, который произошёл в Бамако накануне, 18 августа.

Флаг Мали Rgaudin

Соответствующее заявление опубликовал Совет по вопросам мира и безопасности Африканского союза на своей странице в Twitter. Мали вернётся в состав АС после «восстановления конституционного порядка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Африканский союз осудил свержение малийского президента Ибрагима Кейты, которое произошло 18 августа в результате военного переворота.

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