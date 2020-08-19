Тамбов, , 18:55 — REGNUM Тамбовские власти по итогам ежегодного доклада губернатора Александра Никитина о развитии региона утвердили перечень поручений, которые необходимо выполнить до конца года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

В отчете «О результатах деятельности администрации области за 2019 год» Александр Никитин дал ряд поручений вице-губернаторам, руководителям исполнительных органов государственной власти области, структурных подразделений администрации области, муниципалитетов по дальнейшему развитию различных сфер жизни региона. Перечень поручений утвержден распоряжением администрации Тамбовской области.

«Важно, чтобы мы ставили для себя конкретные, осязаемые цели и в соработничестве уверенно шли к их достижению», — подчеркнул в докладе Александр Никитин.

По итогам доклада определено 42 поручения. В их числе — обеспечить создание Центров амбулаторной онкологической помощи в городах Мичуринск, Моршанск и Уварово, до конца года внедрить «бережливые технологии» во всех детских поликлиниках области.

До 1 ноября в регионе должны разработать законопроект, предусматривающий новый механизм предоставления выплаты на первого ребенка, рожденного молодой матерью (в возрасте до 25 лет), в формате единовременной выплаты — «материнский капитал». К 1 декабря будет представлен проект комплексной программы капитального ремонта дошкольных и общеобразовательных организаций на 2021−2025 годы, до конца года должны провести модернизацию домов культуры на всех сельских территориях, в том числе десяти культурно-досуговых учреждений.

До конца года должна быть создана цифровая платформа для субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающая возможность получения в личном кабинете информации о существующих видах поддержки, а также их оформления. Также до конца года необходимо разработать проект областной программы по созданию инженерной инфраструктуры для строящегося многоквартирного жилья, которая включит вопросы субсидирования процентных платежей по ипотечным кредитам для разных социальных групп населения.

Среди прочего глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил провести региональный управленческий конкурс «Лидеры Тамбовщины 2020», создать Молодежное правительство Тамбовской области.