Москва, 19 августа 2020, 18:54 — REGNUM Оппозиционные лидеры в Белоруссии настоятельно советуют рабочим включаться в деятельность Национального забастовочного комитета, созданного «сверху» либеральными политиками, вместо того чтобы создавать свою структуру «снизу». Об этом 19 августа в своем Telegram-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий отметил, что координационный совет белорусской оппозиции состоит из «уважаемых людей», представляющих только самих себя.
Читайте ранее в этом сюжете: Кого на самом деле представляет «координационный совет» в Белоруссии?