Москва, , 18:54 — REGNUM Оппозиционные лидеры в Белоруссии настоятельно советуют рабочим включаться в деятельность Национального забастовочного комитета, созданного «сверху» либеральными политиками, вместо того чтобы создавать свою структуру «снизу». Об этом 19 августа в своем Telegram-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«В перспективе легко предсказать конфликт между низовыми объединениями трудящихся (неважно, в какой форме они организуются) и верхушкой нынешней оппозиции, которая, скорее всего, станет основой новой власти (возможно, за счет сговора с частью элиты прежнего режима). Разумеется, подобный конфликт в полной мере получит развитие лишь после ухода «общего врага» в лице Лукашенко. Но он неизбежен», — написал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий отметил, что координационный совет белорусской оппозиции состоит из «уважаемых людей», представляющих только самих себя.

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