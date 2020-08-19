Москва, 19 августа 2020, 18:47 — REGNUM Координационный совет белорусской оппозиции состоит из «уважаемых людей», представляющих только самих себя, полагает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он написал 19 августа в своем Telegram-канале.
Тем временем, как пояснил Кагарлицкий, возникающие на предприятиях стачкомы уже начинают формировать собственную координационную структуру.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Василий Колташов заявил, что задача Запада состоит в том, чтобы лишить белорусскую номенклатуру способности действовать организованно.
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