Москва, , 18:47 — REGNUM Координационный совет белорусской оппозиции состоит из «уважаемых людей», представляющих только самих себя, полагает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он написал 19 августа в своем Telegram-канале.

«События последних дней в Белоруссии заставляют вспомнить известную формулу Ленина: «Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти». Пока заводы и шахты бастуют, либеральные политики формируют координационный совет, состоящий из уважаемых людей, представляющих только самих себя (на самом деле различные группы интересов белорусской элиты), — написал социолог. — Рабочие протесты переломили политическую ситуацию, и теперь бастующими восхищаются, их благодарят, им дарят цветы, но интересы трудящихся никто не защитит, кроме их самих».

Тем временем, как пояснил Кагарлицкий, возникающие на предприятиях стачкомы уже начинают формировать собственную координационную структуру.

«Но и здесь возникает вопрос: из кого будет состоять общенациональный стачком?» — поинтересовался социолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Василий Колташов заявил, что задача Запада состоит в том, чтобы лишить белорусскую номенклатуру способности действовать организованно.

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