Москва, , 18:46 — REGNUM Российский истребитель Су-27 осуществил перехват самолета-разведчика ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает 19 августа Национальный центр управления обороной РФ.

Евгений Малолетков. Коль забыли, где границы — мы поможем приземлиться! 1960

Воздушная цель, идущая по направлению к границе России, была опознана как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — указано в сообщении Центра.

«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — поясняется в тексте сообщения.

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