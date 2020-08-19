Любляна, , 18:41 — REGNUM Правительство Словении призвало своих граждан срочно вернуться из Хорватии из-за неблагополучной ситуации с COVID-19 в этой стране, 19 августа сообщает агентство Reuters.

«Ситуация настолько плохая, что у нас нет другого выбора, кроме как призывать граждан вернуться из опасной страны как можно скорее» , — заявил официальный представитель правительства Словении Елко Качин.

Качин пояснил, что с 21 августа все возвращающиеся из Хорватии граждане Словении будут обязаны проходить двухнедельный карантин.

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