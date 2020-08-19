Москва, , 18:41 — REGNUM В России работает 876 государственных информационных систем, на которые из бюджета «потратили много денег». Об этом 19 августа сообщил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы потратили много денег на создание информационных систем разного рода», — сказал Кудрин.

По его словам, специалисты СП насчитали 876 информационных систем.

«Их было больше, но часть из них официально закрыты. Несмотря на то, что на них потрачены деньги, они начинали работать, потом они закрылись, или были неактуальными, или перестали публиковать данные в своих ИС», — пояснил руководитель палаты.

Он отметил, что качество систем также является разным. После анализа Счётная палата проранжировала все ГИС. Среди лучших оказались проекты Федеральной налоговой службы, Минфина и Минкультуры.

«Я считаю, что это веление времени — заниматься и качеством ГИС, чтобы на основе этих данных можно было принимать управленческие решения, и открытостью перед гражданами», — добавил Кудрин.