Москва, , 18:27 — REGNUM Состоялся телефонный разговор между спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Нацсобрания Белоруссии Владимиром Андрейченко, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

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Володин и Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и республикой в рамках парламентского измерения, Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин созвонился с белорусским коллегой Романом Головченко, стороны согласились, что важно углублять практическое взаимодействие в рамках Союзного государства. Также обсуждался вопрос кооперации в энергетике и промышленности.

Кроме того, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Разговор прошел по инициативе белорусской стороны. Это четвертый телефонный разговор глав государств за пять дней.

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