Москва, , 18:26 — REGNUM Задача Запада состоит в том, чтобы лишить белорусскую номенклатуру способности действовать организованно, полагает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 19 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главная цель — белорусская бюрократия, система должна рассыпаться, чтобы после легко было переделать страну как угодно, — полагает Колташов. — Задача состоит в том, чтобы деморализовать и переманить на свою сторону как можно больше номенклатуры, а главное, лишить её способности действовать организованно, проведя нового президента (не подконтрольного ЕС и США). Успех такой операции в дальнейшем обеспечит оттягивание страны от России, её полное взятие под контроль. В этом плане вцепившийся в кресло проигравший президент только помогает Западу. Он расшатывает остатки национальной системы и может сделать невозможным проведение новых выборов реально независимо от Запада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран Евросоюза сегодня, 19 августа, провели экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. Участники саммита осудили насилие против белорусских протестующих и потребовали независимого и прозрачного расследования.